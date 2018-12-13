Суд в Нью-Йорке согласился с требованиями "Нафтогаза" по "Газпрому" - Витренко

На решение суда в Техасе "Нафтогаз" еще ждет.

"Нафтогазу" удалось сделать первый шаг в привлечении американских судов по иску против дочерней компании "Газпрома" в рамках принудительного взыскания долга в 2,6 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко написал на странице в Facebook.

"Суд в Нью-Йорке согласился с нашими требованиями в отношении Газпрома. Это лишь первый шаг в США", - говорится в сообщении.

Витренко пообещал, что подробности сообщит потом. "На решение суда в Техасе еще ждем", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Юрий Витренко подтвердил обращение компании в суд США с иском к дочерней компании "Газпрома" в рамках принудительного взыскания долга в 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Напомним, в конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

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При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении разорвать контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

В конце мая «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по аресту активов «Газпрома» проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».