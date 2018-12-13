Европарламент осудил строительство "Северного потока-2"

В Европарламенте отметили, что Украина играет решающую роль в европейской энергетической сети.

Европейский парламент осудил строительство газопровода "Северный поток-2", идущего в обход Украины.

Об этом говорится в резолюции о состоянии внедрения Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, передает ТСН.

Этот документ поддержали 433 евродепутата, 105 проголосовали против и 30 воздержались.

Члены Европарламента осуждают строительство газопровода "Северный поток-2", "поскольку это политический проект, который создает угрозу европейской энергетической безопасности".

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Парламентарии отметили, что Украина играет решающую роль в европейской энергетической сети, поэтому они призвали отменить строительство газопровода.

В резолюции также говорится о том, что европарламентарии высоко оценивают Украину за надлежащее сотрудничество в энергетическом секторе и ее достижения в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, при этом подчеркивая необходимость продолжения реформ, в частности на рынке газа и электроэнергии.

Напомним, накануне члены палаты представителей Конгресса США проголосовали за резолюцию против строительства газопровода "Северный поток–2". Американские конгрессмены призвали страны Европы отказаться от строительства газопровода, а президента США Дональда Трампа – всячески противодействовать проекту и ввести против него санкции.