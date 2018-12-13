Днестровскую ГАЭС достроят китайцы

Украина договорилась о $0,5 миллиарда китайского кредита на достройку Днестровской ГАЭС.

Украина договорилась о привлечении китайского кредита в размере 0,5 миллиарда долларов на строительство Днестровской ГАЭС, проценты по которому не будут превышать 4,5% годовых.

Читайте такжеНацкомиссия изменила тарифы на отпуск электроэнергии ГЭС и ГАЭС

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на заявление председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко.

"Ранее Акционерное общество "Укргидроэнерго" и китайская инженерно-строительная компания CNEEC подписали меморандум с озвученной суммой 0,5 миллиарда долларов об участии китайской компании в достройке Днестровской ГАЭС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первые две очереди ГАЭС строились мощностями "Турбоатома". "Турбоатом" заявил о готовности поставить гидротурбины и оборудование для 5, 6 и 7-го гидроагрегатов Днестровской ГАЭС, которой недавно отгрузил четвертый гидроагрегат.

Ранее сообщалось, что государство сохранит 51% "Турбоатома", где ранее отобрали членов наблюдательных советов, в государственной собственности при его приватизации. "Турбоатом" - выпускает турбинное оборудование для гидро-, тепловых и атомных электростанций. 75% уставного капитала принадлежит государству.