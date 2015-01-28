В Донецкой области из-за непрекращающихся обстрелов не могут запустить ТЭС

Об этом говорится в сообщении компании.

«Непрекращающиеся уже более 10 дней обстрелы серьезно повредили энергооборудование Мироновской станции. Поврежден блочный трансформатор, отключены 7 линий электропередачи, по которым ТЭС связана с энергосистемой, повреждены здания: котельное отделение, машинный зал, топливная эстакада, здание главного щита управления, мазутонасосной станции, химводоочистки. Из-за высоких рисков для жизни только 30% персонала Мироновской ТЭС выходит на работу», - говорится в сообщении.

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Как отметили в ДТЭК, из-за боевых действий на ТЭС невозможно доставить уголь. «Запасы топлива на утро 28 января составляли 4,5 тыс. тонн. Проектным топливом для Мироновской ТЭС является уголь марки «Г», который ж/д вагонами доставляли из Павлограда. Сейчас это путь - под постоянным обстрелом», - подчеркивается в сообщении ДТЭК.

Как ранее сообщал УНИАН, Мироновская теплоэлектростанция прекратила работу 23 января после нескольких дней обстрела.

По данным ДТЭК, один из снарядов разорвался на центральной проходной ТЭС. Второй снаряд попал в мазутное хозяйство, поврежден мазутный бак. Работники ТЭС укрылись в бомбоубежище.