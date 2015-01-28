"Роснефть" просит около $19 млрд из средств пенсионного стабфонда

Министерство видит основания поддержать их, но предложит компании определить приоритеты с учетом того, что ФНБ стал антикризисным фондом правительства, передает Reuters.

"Роснефть" еще в октябре 2014 года попросила свыше 2 триллионов рублей (на тот момент около $50 млрд - ред.) госпомощи из ФНБ, что составляло более половины средств фонда. Министр экономики РФ Алексей Улюкаев тогда назвал заявку "не соответствующей реальности", а в ноябре президент России Владимир Путин сказал, что "Роснефть" если и получит деньги из ФНБ, то "без суеты" и под конкретные проекты. Позднее чиновники обещали выделить "Роснефти" деньги из ФНБ в первом квартале текущего года.

"В настоящий момент у нас на рассмотрении находится 28 проектов "Роснефти", общим объемом из ФНБ 1,3 триллиона рублей", - сказал замминистра Николай Подгузов.

Читайте также"Роснефть" из-за санкций тайно продала облигации на $11 млрд

"Они (заявки) поступили буквально несколько дней назад. На каждый из проектов есть существенные основания, чтобы их стратегически поддерживать", - добавил Подгузов.

Он также добавил, что, с учетом сложной ситуации в экономике и планов использования ФНБ для финансирования антикризисных мер, нужно совместно с компанией определить наиболее приоритетные проекты.

"Нам нравится каждый из этих проектов, но у нас есть естественные ограничения", - сказал Подгузов журналистам в среду.

"Мы же Минэкономразвития, мы же все-таки за развитие. Полностью отказаться от развития и сконцентрироваться на текущем потреблении важно, но мы просто будем проедать тот пирог, который есть, а мы все-таки хотим, чтобы этот пирог расширялся и всем хватало", - сказал Подгузов в среду.

Читайте также«Роснефть» из-за нехватки средств замораживает ряд проектов

Подгузов сказал, что "Роснефть" просит деньги на зрелые и новые месторождения, а также проекты нефтегазопереработки. Из них ведомство отдает наибольшее предпочтение именно зрелым проектам из-за максимально "быстрого бюджетного эффекта". По его словам, "Роснефть", в частности, заявилась на финансирование проекта судоверфи "Звезда", на который госкомпания просит 90 миллиардов рублей или 80 процентов от его общей стоимости, однако это нарушает правила инвестирования из фонда в проекты. Компании могут просить из ФНБ лишь 40 процентов совокупной сметы проекта.

"Все это хочется уместить в одну картинку и расставить приоритеты", - добавил Подгузов.

В начале текущей недели "Роснефть" объявила о втором массированном выпуске публичного долга объемом 400 миллиардов рублей после декабрьского займа в 625 миллиардов рублей, пообещав, что не будет покупать валюту. Участники рынка говорили, что состоявшееся в декабре в разгар быстрого краха рубля стремительное размещение облигаций "Роснефти" оказало давление на валютный рынок. Компания отрицала связь между прошедшей в один день без участия широкого круга рыночных инвесторов продажей бондов и падением национальной валюты.