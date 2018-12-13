Хмельницкая АЭС отключила от сети второй энергоблок

По состоянию на 9:00 реакторная установка работает на 19% от номинальной мощности.

Хмельницкая АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", отключила от сети энергоблок №2 из-за повреждения трансформатора возбуждения фазы В, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

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"13 декабря в 6:33 энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети из-за повреждения трансформатора возбуждения фазы В. По состоянию на 9:00 реакторная установка работает на 19% от номинальной мощности", - сказано в сообщении.

Согласно информации "Энергоатома", за прошедшие сутки энергоблок №2 ХАЭС произвел 24,32 млн кВт-ч электроэнергии, а с начала месяца 291,31 млн кВт-ч электроэнергии.

На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 19-е сутки среднего планового ремонта.

Отмечается, что радиационная обстановка на промышленных площадках и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.