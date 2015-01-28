Shell построит нефтехимический завод в Ираке стоимостью $11 млрд

По словам министра нефти Ирака Насера эль-Эсави, комплекс Nibras предполагается запустить через пять-шесть лет, передает Прайм со ссылкой на Reuters.

Благодаря ему Ирак станет крупнейшим производителем нефтехимических продуктов на Ближнем Востоке.

Читайте такжеShell разрешили экспортировать нефть из США

Как сказал представитель Shell, правительство Ирака окончательно одобрило проект 13 января. Меморандум о взаимопонимании был подписан в 2012 году.

Ранее УНИАН сообщал, что Shell из-за санкций приостановила сотрудничество с "Газпром нефтью".