Shell построит нефтехимический завод в Ираке стоимостью $11 млрд
20:28, 28 января 2015Энергетика
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Shell подписала с властями Ирака контракт на 11 млрд долларов, в рамках которого построит нефтехимический комплекс на юге страны, в Басре.
REUTERS
По словам министра нефти Ирака Насера эль-Эсави, комплекс Nibras предполагается запустить через пять-шесть лет, передает Прайм со ссылкой на Reuters.
Благодаря ему Ирак станет крупнейшим производителем нефтехимических продуктов на Ближнем Востоке.
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Как сказал представитель Shell, правительство Ирака окончательно одобрило проект 13 января. Меморандум о взаимопонимании был подписан в 2012 году.
Ранее УНИАН сообщал, что Shell из-за санкций приостановила сотрудничество с "Газпром нефтью".
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