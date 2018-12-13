Дефицит нефти может возникнуть раньше, чем прогнозировали - МЭА

Агентство ожидает, что дефицит нефти возникнет ко II кварталу 2019 года, при условии, что ОПЕК будет придерживаться сокращения добычи.

Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило, что мировой рынок нефти может столкнуться с дефицитом раньше, чем ожидалось, благодаря соглашению ОПЕК+ и решению Канады сократить поставки.

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Об этом сообщает Росбалт.

"На прошлой неделе страны ОПЕК и другие нефтепроизводители, включая Россию, договорились сократить добычу суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года на шесть месяцев. Кроме того, власти канадской провинции Альберта решили обязать нефтяные компании снизить добычу на 325 тысяч баррелей в сутки с января для устранения излишков запасов сырья", - говорится в сообщении.

Еще в ноябре МЭА прогнозировало, что мировой нефтяной рынок останется в профиците в течение всего 2019 года. Теперь же агентство ожидает, что дефицит возникнет ко II кварталу следующего года, при условии, что ОПЕК будет придерживаться своего соглашения по поставкам.

В обнародованном сегодня ежемесячном отчете по рынку нефти МЭА оставило прогноз роста мирового спроса на 2018-й и 2019 год без изменений по сравнению с прошлым месяцем на уровне 1,3 миллиона и 1,4 миллиона баррелей в сутки соответственно.

"Наш прогноз роста спроса на 2019 год остается на уровне 1,4 миллиона баррелей в сутки, несмотря на то, что цены на нефть значительно снизились с начала октября", - указало агентство.

Цены на нефть упали почти на треть в этом квартале до примерно 61 доллар за баррель с четырехлетнего пика вблизи 87 долларов, достигнутого в начале октября.

"Некоторая поддержка, оказываемая более низкими ценами, будет компенсирована замедлением экономического роста в мире, особенно в некоторых странах с развивающейся экономикой", - отметило МЭА.

При этом в агентстве констатировали, что "неопределенность в отношении торговой напряженности и ужесточение денежно-кредитной политики продолжают влиять на доверие и инвестиции". "Более низкие ожидания ОЭСР в отношении мировой экономики в 2019 году могут снизить рост спроса на нефть примерно на 100 тысяч баррелей в сутки", - говорится в отчете МЭА.