Турция начала строительство наземной части "Турецкого потока" - Эрдоган

Турецкий президент также заявил о намерениях закончить реализацию этого проекта "до конца 2019 года".

Турция приступает к строительству наземной части газопровода "Турецкий поток" на территории республики.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента Турции Тайипа Эрдогана.

"Мы начинаем строительство наземной части "Турецкого потока" на нашей территории", - цитирует президента Anadolu Ajansı.

Эрдоган также заявил о намерениях закончить реализацию этого проекта "до конца 2019 года".

19 ноября в Стамбуле прошла церемония завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток", в которой приняли лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган. Президент РФ выразил уверенность, что этот проект на ровне со строительством АЭС "Аккую" станут яркими символами поступательного развития российско-турецкого партнерства и "залогом дружбы между нашими народами".

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая нитка будет предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.