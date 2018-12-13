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Турция начала строительство наземной части "Турецкого потока" - Эрдоган

15:33, 13 декабря 2018
Энергетика
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Реджеп Тайип Эрдоган / REUTERS

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента Турции Тайипа Эрдогана.

"Мы начинаем строительство наземной части "Турецкого потока" на нашей территории", - цитирует президента Anadolu Ajansı.

Эрдоган также заявил о намерениях закончить реализацию этого проекта "до конца 2019 года".

19 ноября в Стамбуле прошла церемония завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток", в которой приняли лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган. Президент РФ выразил уверенность, что этот проект на ровне со строительством АЭС "Аккую" станут яркими символами поступательного развития российско-турецкого партнерства и "залогом дружбы между нашими народами".

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая нитка будет предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

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Теги: #Турецкий поток#Газпром турецкий поток