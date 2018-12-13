Суд США по требованию «Нафтогаза» обязал три компании раскрыть информацию об активах «Газпрома» в Европе

В ближайшие дни «Нафтогаз» направит этим компаниям соответствующие повестки.

Федеральный суд США в Нью-Йорке удовлетворил требования НАК «Нафтогаз Украины» и обязал три компании предоставить информацию об активах российского «Газпрома» в Европе.

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Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«Суды уже удовлетворили требования Нафтогаза на получение информации от GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York. В ближайшие дни «Нафтогаз» направит этим компаниям соответствующие повестки», - сказано в сообщении.

В «Нафтогазе» добавили, что 6 декабря компания с целью обеспечить принудительное исполнение арбитражного решения о выплате «Газпромом» 2,6 млрд долл. подала иски в федеральные суды в Нью-Йорке и Техасе с требованием обязать пять компаний, зарегистрированных в США, раскрыть информацию об активах «Газпрома» в Европе.

Иски поданы по GLAS Americas LLC, Deutsche Bank Trust Company Americas, Bank of New York Mellon, DeGolyer & MacNaughton и Gazprom Marketing & Trading USA Inc.

В пресс-службе отметили, что GLAS Americas LLC — финансовая компания, которая, вероятно, владеет информацией о местонахождении акций швейцарской компании Nord Stream 2 AG, которая полностью принадлежит «Газпрому». «Нафтогазу» необходима эта информация, чтобы подать в Швейцарии иск об аресте акций Nord Stream 2 AG.

Deutsche Bank Trust Company Americas — американский банк-корреспондент московского «Газпромбанка», в котором «Газпром» имеет счет. «Газпромбанк» владеет швейцарской аффилированной компанией Gazprombank (Switzerland) Ltd. «Нафтогаз» требует от Deutsche Bank информацию об операциях «Газпрома» с Gazprombank (Switzerland) Ltd., включая номера счетов, чтобы подать в Швейцарии иск об аресте средств на этих счетах.

Bank of New York Mellon — банк, который управляет газпромовской программой АДР и, вероятно, владеет информацией о последних операциях «Газпрома» с акциями его голландских дочерних компаний. «Нафтогазу» необходима эта информация, чтобы подать в Нидерландах иск против «Газпрома» о взыскании убытков, причиненных противоправным выводом активов из собственности «Газпрома». Bank of New York также может владеть информацией о местонахождении акций «Северного потока – 2» и данными о банковских счетах «Газпрома» в Швейцарии. «Нафтогазу» необходима эта информация для подготовки исков об аресте активов, которые он будет подавать в Швейцарии.

DeGolyer & MacNaughton — нефтегазовая консультационная компания, которая предоставляет «Газпрому» услуги по аудиту запасов нефти и газа и может владеть информацией о проектах «Газпрома» в области добычи нефти и газа, корпоративной структуре этих проектов и планах по изменению структуры собственности в этих проектах. «Нафтогазу» необходима эта информация, чтобы подать иск о взыскании убытков в Нидерландах, причиненных противоправным выводом активов из собственности «Газпрома».

Gazprom Marketing & Trading USA Inc. — компания, которой опосредованно владеет «Газпром» и которая может владеть информацией о последних операциях «Газпрома» по передаче акций его голландских дочерних компаний, о банковских счетах «Газпрома» в Швейцарии и местонахождении акций «Северного потока – 2», принадлежащих «Газпрому». «Нафтогазу» необходима эта информация для подготовки указанных исков в Нидерландах и Швейцарии.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

В конце мая «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по аресту активов «Газпрома» проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».