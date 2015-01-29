Цены на нефть удерживаются на минимумах 6 лет из-за рекордных запасов в США

К 8.50 мск фьючерсы на Brent подорожали на $0,13 до $48,60 за баррель, а фьючерсы на WTI подешевели на $0,03 до $44,42, сообщает Reuters.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 8,9 миллиона баррелей до 406,73 миллиона баррелей - максимального объема с начала ведения статистики в 1982 году, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

"Рынок ожидает дальнейшего роста запасов и снижения котировок, так как НПЗ начинают профилактические работы и снизят загрузку мощностей", - говорится в отчете ANZ.

Аналитики также отмечают более медленный рост потребления нефти в Китае.

Читайте такжеМинистр финансов России оценил убытки от "внешних шоков" в $200 млрд"Связь между ВВП Китая и ростом спроса на нефть в 2014 году продолжала ослабевать четвертый год подряд по мере сокращения влияния стимулирующих мер 2009 года. Мы ожидаем медленного роста промышленного производства и связанных с ним инвестиций в 2015-2016 годах", - написали про Китай аналитики Wood Mackenzie.

Аналитики Energy Aspects считают, что Китай постепенно переходит к более умеренному экономическому росту, требующему меньше нефти.

"Потребление нефти в Китае станет более экономным, поэтому рост спроса замедлится до 0,2-0,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с прогнозами, превышающими 0,5 миллиона", - говорится в отчете Energy Aspects.