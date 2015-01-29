Чистая прибыль Газпрома упала более чем на треть

Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), относящаяся к акционерам компании, за 9 месяцев 2014 года снизилась на 35% относительно показателя за аналогичный период 2013 года и составила 556,254 млрд руб.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет компании.

Совокупный доход "Газпрома" за отчетный период составил 614,89 млрд руб., сократившись на 38,5%. В том числе к акционерам "Газпрома" относится доход в размере 595,9 млрд руб.

Чистая сумма долга "Газпрома" увеличилась за 9 месяцев 2014 года, исходя из отчетности компании по международным стандартам финотчетности (МСФО) на 14% до 1,265 трлн руб. Рост показателя составил 152,329 млрд руб.

Читайте также"Газпром" решил отказаться от достройки "Северного потока""Причины увеличения значения данного показателя связаны c ростом курсов доллара и евро по отношению к российскому рублю, что было частично компенсировано увеличением денежных средств и их эквивалентов", - поясняет "Газпром".