Газпром заявил, что Нафтогаз требует у него через суд $6,2 млрд

В российском «Газпром» ожидают, что устные слушания в Стокгольмском арбитраже по спору с НАК «Нафтогаз Украины» по цене на российский газ состоятся не ранее февраля-марта 2016 года.

Как сообщили УНИАН в «Газпроме», об этом говорится в отче компании по международным стандартам финансовой отчетности за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года.

В частности, напоминается, что 16 июня 2014 года «Газпром» обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Швеция) с просьбой об арбитраже с целью взыскания с НАК «Нафтогаз Украины» неоплаченной задолженности за природный газ и процентов на указанную задолженность на общую сумму свыше 4,5 млрд долл. США.

Одновременно 16 июня 2014 года «Нафтогаз» обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже к «Газпрому» с требованиями о ретроактивном изменении цены на природный газ, возмещении всех переплат, осуществленных им с 20 мая 2011 года, в размере не менее 6 млрд долл. США и отмене положения контракта, запрещающего реализацию поставляемого по нему природного газа за пределами Украины.

«1 июля 2014 года НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» предоставили ответы на просьбы по соответствующим арбитражам. 21 июля 2014 г. указанные дела были консолидированы; устные слушания состоятся не ранее февраля-марта 2016 года», - говорится в документе.

Читайте такжеЭксперт: Теперь «Газпром» должен просить Украину купить газ Отмечается, что 13 октября 2014 г. НАК «Нафтогаз Украины» обратилась в Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольма с просьбой об арбитраже к ОАО «Газпром» с требованиями:

- признать, что права и обязанности НАК «Нафтогаз Украины» по Контракту об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины в 2009-2019 гг. подлежат передаче ПАО «Укртрансгаз»;

- признать, что определенные положения контракта, которые будут впоследствии уточнены, являются недействительными и/или недействующими и должны быть дополнены или заменены положениями, которые будут уточнены, в соответствии с энергетическим и антимонопольным законодательством Украины и Европейского Союза;

- обязать "Газпром" выплатить НАК «Нафтогаз Украины» компенсацию за непредоставленные для транзита объемы газа в сумме 3,2 млрд долл. США, а также проценты на эту сумму;

- признать, что транзитный тариф в контракте должен быть изменен таким образом, как будет указано в дальнейших письменных заявлениях НАК «Нафтогаз Украины» в соответствии с основными принципами шведского контрактного права. Предварительная сумма требований составляет 6,200 млрд долл. США. 28 ноября 2014 г. ОАО «Газпром» предоставило ответ на просьбу по арбитражу.

11 декабря 2014 г. был сформирован состав арбитров, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Украина не получала российский газ с середины июня 2014 года до середины декабря 2014 года из-за неопределенности условий поставки, цены топлива, а также механизма оплаты существующих долгов за него. В конце октября 2014 г. в Брюсселе в формате Украина – Россия – Европейский Союз был подписан протокол, определяющий условия оплаты долга, объем которого составляет 3,1 млрд долл.

В соответствии с протоколом, Украина может закупать российское топливо в любых объемах и с любой даты. Ранее используемый «Газпромом» принцип «бери или плати» не применяется. Цена российского газа для Украины в 4-м квартале 2014 года составила 378 долл. за тыс. куб. метров, в первом квартале 2015 года - 365 долл. в связи с динамикой цены на нефть. Достигнутые договоренности являются временными и действуют до 31 марта 2015 года. Окончательные условия поставки российского газа в Украину, а также цену топлива должен определить Арбитражный суд Стокгольма, куда Украина обратилась с иском весной текущего года.

Украина ожидает решения Стокгольмского арбитража по ценовому спору на газ между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом» в первой половине 2016 года.