В Газпроме признали, что российский газ может подешеветь из-за низких цен на нефть

В российском «Газпроме» заявили о неблагоприятном влиянии падения цен на нефть на бизнес компании.

Как сообщили УНИАН в «Газпроме», об этом говорится в опубликованном сегодня отчете по международным стандартам финансовой отчетности за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года.

«Цены на сырую нефть значительно снизились в конце 2014 года. Падение мировых цен на нефть может привести к снижению цен на природный газ, который мы реализуем по долгосрочным контрактам с европейскими или прочими потребителями, которые связаны с индексами на нефтепродукты, и может повлечь сокращение наших доходов от экспорта. Дальнейшее снижение может оказать неблагоприятное воздействие на наш бизнес, результаты операционной деятельности, денежные потоки, финансовое положение, возможность финансирования планируемых капитальных затрат», - говорится в сообщении.

Читайте такжеГазпром заявил, что Нафтогаз требует у него через суд $6,2 млрдСправка УНИАН. По состоянию на 27 января 2015 года цена нефтяной корзины ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) снизилась на 1,8% - до 42,90 доллара за баррель с 43,69 доллара в предыдущий торговый день.

За последние семь месяцев цена на нефть снизилась более чем на 60 долларов за баррель.

В 2014 году средняя цена «корзины» составляла 96,23 доллара за баррель, в 2013 году – 105,57 долл., в 2012 году - 109,74 долл., в 2011 году - 107,46 долл., в 2010 году - 77,45 долл. за баррель.

Рекорд цены «корзины» был установлен 3 июля 2008 года - 140,73 доллара за баррель.