Суд лишил компанию Ставицкого разрешений на добычу нефти и газа

Киевский апелляционный административный суд 28 января удовлетворил апелляционную жалобу Государственной службы геологии и недр Украины на решение Окружного административного суда Киев, тем самым лишив компанию «Голден Деррик», которую связывают с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким, 19 спецразрешений на добычу нефти и газа.

Об этом говорится в сообщении Министерства экологии и природных ресурсов.

«Из-за ряда нарушений действующего законодательства и условий пользования специальными разрешениями Государственная служба геологии и недр отменила решения, на основании которых ООО «Голден Деррик» планировала добывать нефть и газ. Конечно, стоит дождаться письменной версии решения суда, но уже сейчас можно сказать, что нам удалось достичь существенного прогресса в деле защиты интересов государства», - цитирует пресс-служба министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко.

Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Надра Украины» 14 января 2015 года через суды вернула в свою собственность все долевые участия в Сахалинском газовом месторождении (Харьковская обл.), которые в период 2010-2013 годов были неправомерно отчуждены в пользу компании «Голден Деррик».

Справка УНИАН. Бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий объявлен в розыск в рамках расследования деятельности скандального бизнесмена, главы холдинга ВЕТЭК Сергея Курченко.

21 марта сотрудники правоохранительных органов провели обыск в помещениях Ставицкого, где нашли и изъяли 42 кг золота и драгоценностей, а также сотни тысяч долларов наличными. Драгоценности и деньги были упакованы и готовы к перевозке за пределы Украины. В частности, при обыске была задержана бухгалтер, которая учитывала драгоценные вещи и записывала их в соответствующую декларацию, чтобы потом можно было ее предъявить официальным органам при пересечении границы. Как предположили в Генпрокуратуре, такая перевозка ценностей могла быть не первой.