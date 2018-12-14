СМИ: Саудовская Аравия хочет сократить поставки нефти в США

Такой шаг объясняется решением ОПЕК и ключевых стран-производителей нефти сократить ее добычу.

Крупнейшая в мире по добыче и запасам нефти саудовская компания Saudi Aramco планирует в ближайшие недели сократить поставки в США, а также одновременно сдержать рост своих резервов углеводородов.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию Bloomberg.

"По данным агентства, нефтеперерабатывающие предприятия США были поставлены в известность о том, что в январе они получат гораздо меньше нефти, чем в предыдущие месяцы. Такой шаг объясняется решением ОПЕК и ключевых стран-производителей нефти сократить ее добычу", - говорится в сообщении.

Агентство не исключает, что объем поставок из королевства в США в начале следующего года может достигнуть 582 тысяч баррелей в сутки, что на 40% ниже среднего объема экспорта нефти из Саудовской Аравии в Штаты, рассчитанного по итогам последнего квартала.

Отмечается, что планы Saudi Aramco ударят по крупным американским компаниям Valero Energy, Phillips 66, Chevron, Exxon Mobil и Marathon Petroleum. Им придется восполнять недопоставки саудовской нефти путем наращивания экспорта из Мексики, Канады или Венесуэлы.