Делегация Укрэнерго улетела в США для встречи с руководством Минэнергетики США, USAID и конгрессменами

Вчера состоялась первая встреча с первым заместителем Министра энергетики США Дэном Бруллетте.

Вчера начался официальный визит делегации Укрэнерго в составе руководителя компании Всеволода Ковальчука и заместителя директора по коммуникациям и международному сотрудничеству Михаила Бно-Айрияна в США.

Об этом говорится в сообщении на странице Укрэнерго в Facebook.

По программе в Вашингтоне запланированы встречи руководства Укрэнерго с руководством Министерства энергетики США, Бюро энергетических ресурсов Государственного Департамента США, Агентством США по международному развитию (USAID) и конгрессменами.

Вчера состоялась первая встреча с первым заместителем Министра энергетики США Дэном Бруллетте. Стороны обсудили состояние реформирования энергетической отрасли в Украине. В частности, поддержку интеграции энергосистемы и энергетического рынка Украины к ENTSO-E со стороны правительства США.

Именно эти вопросы сейчас в фокусе внимания не только Брюсселя и Вены, но и Вашингтона. Ведь речь идет не только о физическом расширения энергетического пространства Европы и интеграции рынков, а прежде всего о надежности работы и безопасности энергоснабжения.

Министерство энергетики США выразило свою заинтересованность и готовность содействовать обмену опытом и изучению лучших практик энергокомпаний США в части развития и внедрения систем защиты критической инфраструктуры, которой являются магистральные электросети Укрэнерго, для обеспечения требований надежности и безопасности при интеграции энергосистемы Украины к ENTSO-E.