Открыть импорт: кто не позволяет снижать цену на электроэнергию

В конце ноября на сайте Энергетического сообщество было опубликовано решение - Украина не соблюдает ранее взятые обязательства по созданию возможностей для свободного импорта электроэнергии.

В этом же решение указывается: если Украина не исправит нарушения до 1 июля 2019 года, тогда может быть начата процедура наложения санкций.

Дата – 1 июля 2019 года - установлена не случайно. Именно в это время в Украине должен быть запущен новый рынок электроэнергии, как того требует законодательство. Однако власть этот рынок видит совершенно по-другому.

Не свободный рынок повысит цены

Весной 2017 года Верховная Рада приняла революционный для нашей страны закон "О рынке электроэнергии", который был призван в корне изменить существующие правила игры.

Ожидалось, что бизнес и бытовые потребители смогут выбирать поставщика электроэнергии, ориентируясь на качество и цену, которую будет уже регулировать не государство, а именно рынок. Соответственно, между энергокомпаниями должна появится конкуренция, которой в Украине никогда не было.

Внедрение новой модели рынка разбито на два этапа: для бизнеса она заработает в середине лета 2019 года, а для бытовых потребителей - не ранее 2020 года.

В то же время без возможности импорта ни о какой конкуренции обещанной законом речи быть не может.

Как рассказал УНИАНу эксперт в сфере энергетики Андрей Герус, сегодня в Украине 90% производства электроэнергии находиться в двух руках – государства и компании ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

"Внедрить какой-то рынок можно, но вот без импорта внедрить именно конкурентный рынок практически невозможно. По простой причине - украинская энергетика монополизирована, в двух руках - 90% производства электроэнергии", - отмечает Герус.

По его словам, открытие нашего рынка для поставок электроэнергии из-за рубежа будет как раз сдерживать внутренних производителей от безосновательного роста цен. Но если импорта не будет – с новой моделью рынка цены на электроэнергии взлетят вверх.

"Открытие рынка для импорта является критически важным для целей демонополизации и конкуренции. Это выгодно всем потребителям: населению, бизнесу, государству. Это не значит, что сюда сразу пойдет импортная электроэнергия. Но это значит, что отечественный частный монополист будет вынужден снизить цены. Это уменьшит тарифы для потребителей и уменьшит сверхприбыли богатого олигарха", - уверен Герус. Более того, согласно нормам закона, как минимум, до середины 2020 года производители более половины электроэнергии в стране государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" будут обязаны продавать весомую часть своей электроэнергии бытовым потребителям по регулируемому тарифу, чтобы компенсировать для населения высокую стоимость электроэнергии, производимой по "зеленому" тарифу и тепловой генерацией на начальном этапе становления рынка.

Таким образом, при отсутствии возможных импортных поставок, тепловая генерация, которая почти полностью сконцентрирована в одних руках (около 80% тепловой генерации контролирует ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова) станет монополистом на "конкурентном" рынке электроэнергии. При этом цена электроэнергии, производимой на ТЕС, уже на сегодня почти в 4 раза превышает цену электроэнергии, производимой на АЕС.

"Импорт сегодня закрыт, потому что это выгодно местным монополистам, в первую очередь ДТЭКу Ахметова. Они и пролоббировали это решение. Для того, чтобы импорт стал возможным, необходимо решение Минэнерго и НКРЭКУ, но эти органы встали на сторону ДТЭК и не принимают соответствующее решение", - говорит эксперт.

Действительно, очень удивляет реакция органов, ответственных за реформу. Ни Министерство энергетики и угольной промышленности, ни Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), никак не отреагировали на решение Министерского совета Энергетического сообщества.

Хотя именно от решений и действий Минэнергоугля и НКРЭКУ зависит - будет ли в Украине внедрен конкурентный рынок электроэнергии, который даст толчок развитию всей экономики? Или же революционная реформа (как это часто бывает в нашей стране) будет опять отсрочена на неопределённый период?

УНИАН обратился в НКРЭКУ и Миниэнерго с просьбой прокомментировать решение Энергетического сообщества и рассказать о предпринятых, и планируемых действах в либерализации рынка, однако ответа пока не получил.

При этом обеспечить импорт можно используя мощности Бурштынского "энергоострова", который уже интегрирован в европейскую энергосистему и пока работает исключительно на экспорт.

Кстати, вопрос Бурштынского "энергоострова" был поднят на недавней встрече временно исполняющего обязанности главы Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука с послом Европейского Союза в Украине Хьюгом Мингарелли.

Так, руководитель "Укрэнерго" подчеркнул важность открытия украинского рынка и технологической готовности государства к запуску торговли электроэнергии, а также обратил внимание на необходимость принятия соответствующих решений со стороны органов государственной власти.

Присутствовавший на встрече председатель наблюдательного совета "Укрэнерго" Шевки Аджунер также отметил, что ключевой задачей компании на ближайшие годы является подготовка украинской энергосистемы к синхронизации с сетью ЕС.

"Ключевой стратегической задачей "Укрэнерго" на ближайшие пять лет является техническая подготовка украинской энергосистемы к синхронизации с сетью континентальной Европы. Поэтому для компании очень важно активное партнерство и поддержка Еврокомиссии в этом направлении", - сказал Аджунер.

В свою очередь Мингарелли отметил: Еврокомиссия активно поддерживает интеграцию электроэнергетического и газового рынков Украины к европейским рынкам и эти вопросы для Еврокомиссии являются на сегодня приоритетными.

Рост цены и снижение качества

По словам Геруса, цена электроэнергии с угольных электростанций в Украине уже на 40% дороже, чем в Европе, и на 75% дороже, чем в России.

Его слова подтверждаются и в отчете независимого финансового аналитического центра Carbon Tracker, в котором тепловая генерация в Украине названа самой неэффективной и дорогой в мире.

Согласно этому отчету, средний тариф для украинских ТЭС за мегаватт-час (МВт-ч) составляет 70 долл., тогда как у ближайших конкурентов Украины в рейтинге самой дорогой тепловой генерации: Европейского Союза, Южной Кореи и Японии тариф составляет от 50 до 60 долл. за МВт-ч.

Данный разрыв будет только увеличиваться, если импортер не составит тепловой генерации конкуренцию.

Еще в декабре прошлого года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал Министерству энергетики и угольной промышленности, а также Совету Оптового рынка электроэнергии рассмотреть возможности импорта электроэнергии в энергосистему Украины, исходя из экономической целесообразности.

По данным АМКУ, импорт электроэнергии включается в энергобаланс страны по замыкающему принципу — для сбалансирования энергосистемы. Однако в комитете уверены: в странах, с которыми Украина соединена межгосударственными сечениями, бывают цены ниже, чем у украинских теплоэлектростанций (ТЭС).

Поэтому АМКУ рекомендовал Минэнергоугля изменить порядок формирования годовых и месячных прогнозных балансов электроэнергии объединенной энергосистемы Украины в части возможности привлечения импорта на конкурентных основаниях по отношению к другой генерации, исходя из экономической целесообразности.

Совету Оптового рынка электроэнергии АМКУ рекомендовал изменить свои правила, чтобы между импортерами и производителями по ценовым заявкам возникла конкуренция.

В то же время, даже после снятия всех ограничений импорт будет ограничен технически, поэтому решающую роль в либерализации отечественного энергорынка должна сыграть полная интеграция энергосистемы Украины в энергосистему Европы (ENTSO-E), что позволит нашим производителям продавать электроэнергию в Европу, так и отечественному бизнесу приобретать ее на Западе.

Более того, как рассказал руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, после объединения энергорынков, все страны демонстрируют четкую тенденцию к снижению оптовой цены на электроэнергию на 25-30%

"Задача "Укрэнерго" на этом этапе - обеспечить техническую возможность свободной торговли электроэнергией, обеспечить инфраструктуру. Чем большим будет доступ инвесторов, тем лучше будет ситуация в экономике нашей страны в целом. Техническая возможность продавать нашу электроэнергию за границу делает нашу страну инвестиционно более привлекательной. В течение 2-3-х лет после объединения собственных рынков с европейским, все страны демонстрируют четкую тенденцию к снижению оптовой цены на электроэнергию на 25-30%. Это хороший сигнал для нас», - сказал Ковальчук.

При этом на сегодня украинские потребители изолированы от европейской электроэнергии, что создает очень комфортные условия для устаревших и экологически не безопасных тепловых станций, но несет огромные риски для развития отрасли и самой Украины.

Игорь Орел