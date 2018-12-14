Хмельницкая АЭС подключила к сети второй энергоблок

Реакторная установка работает на номинальной мощности.

Хмельницкая АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", подключила к энергосети энергоблок №2 после замены трансформатора 2ВТ системы возбуждения турбогенератора, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

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"13 декабря 2018 года в 22:30 энергоблок №2 Хмельницкой АЭС подключен к энергосети после замены трансформатора 2ВТ системы возбуждения турбогенератора", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 5:30 14 декабря 2018 года реакторная установка работает на номинальной мощности. За прошедшие сутки энергоблок произвел 7,02 миллиона кВт-ч электроэнергии, а с начала месяца – 298,33 млн кВт-ч электроэнергии.

На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 20-е сутки среднего планового ремонта.

Согласно сообщению, радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря 2018 года энергоблок №2 Хмельницкой АЭС был отключен от энергосети из-за повреждения трансформатора возбуждения фазы В.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.