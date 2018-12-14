Нацкомиссия увеличила оптовую цену электроэнергии в 2019 году

Цена на электроэнергию для населения остается неизменной.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, увеличила значение оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию в первом полугодии 2019 года по сравнению с действующим значением на 2% - до 1,618 тысячи гривень за МВт-ч (без НДС).

Читайте такжеНацкомиссия увеличила тариф для ГЭС "Укргидроэнерго" почти на треть

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии.

"Подытоживая данное решение, хочу отметить, что увеличение прогнозируемой оптовой рыночной цены электроэнергии в первом полугодии 2019 года составит только 2%, что намного меньше индекса цен производителей и индекса инфляции", - сказала после принятия решения глава регулятора Оксана Кривенко.

Также она подчеркнула, что цена на электроэнергию для населения остается неизменной.

Также Кривенко выразила надежду, что это последние решение об утверждении ОРЦ, а после 1 июля 2019 года цену будет формировать рынок.

Согласно принятому решению, средняя прогнозируемая ОРЦ на 2019 год составит 1669,98 гривни за МВт-ч, а на 3 и 4 кварталы 2019 года - 1 722 гривни за МВт-ч.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2017 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), увеличила среднегодовое значение оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию на 2018 год по сравнению с действующим значением на 14,4% - до 1 562 гривень за МВт-ч (без НДС).