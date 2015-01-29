Газпром детально разъяснил суть введенных против него санкций

В российском газовом монополисте «Газпроме» заявляют, что западные санкции не окажут существенного влияния на финансовое положение или результаты деятельности компании.

Как сообщили УНИАН в «Газпроме», об этом говорится в опубликованном сегодня отчете по международным стандартам финансовой отчетности за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года.

«Группа продолжает оценивать и отслеживать влияние введенных санкций, но в настоящее время она не считает, что они окажут существенное влияние на финансовое положение или результаты деятельности группы», - говорится в документе.

При этом отмечается, что в сентябре 2014 года США, страны Европейского Союза и некоторые другие страны ввели дополнительные санкции в отношении российского энергетического сектора, которые частично применимы и к группе «Газпром».

В частности, санкции, введенные США, запрещают всем физическим лицам - гражданам США и всем юридическим лицам, учрежденным в соответствии с законодательством США (включая иностранные филиалы таких компаний), а также всем лицам на территории США осуществлять операции, предоставлять финансирование или совершать иные сделки, связанные с новыми заимствованиями со сроком погашения более 90 дней в отношении ряда компаний энергетического сектора, включая ОАО «Газпром нефть» Кроме этого запрещается предоставлять, экспортировать или реэкспортировать, напрямую или не напрямую, товары, услуги (кроме финансовых услуг) или технологии для проектов, которые связаны с потенциальной возможностью разработки и добычи нефти на глубоководных участках и арктическом шельфе, а также в сланцевых пластах на территории Российской Федерации или во внутренних и территориальных водах, которые Российская Федерация считает своими, российским компаниям, включая «Газпром» и «Газпром нефть». Указанные санкции также распространяются на любое лицо, в капитале которого компании, включенные в санкционный список, прямо или косвенно, совместно или по отдельности, владеют 50% долей или более.

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В то же время, санкции, введенные Европейским Союзом, запрещают предоставление услуг по бурению, освоению скважин, геофизическому исследованию скважин, эксплуатационному оборудованию скважин; поставку специальных плавучих оснований, необходимых для глубоководной разведки и добычи нефти, а также для разведки и добычи нефти на арктическом шельфе и для проектов по добыче сланцевой нефти в России. Также санкции ЕС запрещают покупку, продажу, предоставление инвестиционных услуг или оказания содействия в выпуске и других операциях с обращающимися ценными бумагами и инструментами денежного рынка со сроком погашения более (а) 90 дней, выпущенных в период с 1 августа 2014 г. по 12 сентября 2014 г. или (б) со сроком обращения более 30 дней в случае, если выпуск осуществлен после 12 сентября 2014 г., выпускаемыми российскими компаниями, такими как ОАО «Газпром нефть» (включая дочерние компании ОАО «Газпром нефть», а также лиц, действующих от имени или по указанию ОАО «Газпром нефть»).

Санкции, введенные Европейским Союзом, также запрещают европейским лицам, начиная с 12 сентября 2014 г., предоставлять прямо или косвенно, а также принимать участие в предоставлении каких-либо новых заимствований со сроком погашения более 30 дней в пользу некоторых российских компаний (включая ОАО «Газпром нефть»), за исключением займов или кредитов, предоставляемых непосредственно в целях финансирования незапрещенного импорта и экспорта товаров, а также оказания услуг нефинансового характера между ЕС и Россией, что должно быть документально подтверждено, а также займов, непосредственно предоставляемых для резервного финансирования лицам, созданным на территории ЕС, 50% долей участия в которых принадлежит любому из указанных выше лиц, в целях обеспечения соответствия критериям платежеспособности и ликвидности, что также должно быть документально подтверждено.

Как сообщалось, Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет в Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий Евросоюз, США, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.