НКРЭКУ установила тариф для поставщика электроэнергии "последней надежды"

Тариф поставщика "последней надежды" составит 486,06 грн/МВт-ч.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила на 2019 год тариф для поставщика электроэнергии "последней надежды" на уровне 486,06 грн/МВт-ч (без НДС).

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Соответствующие решение было принято на заседании регулятора.

"Таким решением мы идем в ногу с правительством. Правительство приняло решение 12 декабря о назначении поставщика "последней надежды". Таким поставщиком определено "Укринтерэнерго". Поэтому, принимая это решение, мы осуществляем последовательные действия для внедрения с 1 января 2019 года нового розничного рынка электроэнергии", – сказала в ходе принятия решения глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон "О рынке электроэнергии". По словам одного из авторов документа, народного депутата Льва Пидлисецкого, этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность, и выведет с рынка неэффективную генерацию. Внедрение нового рынка электроэнергии также позволит населению выбирать разных поставщиков электроэнергии.

Для запуска новой модели рынка в середине марта 2018 году НКРЭКУ приняла пакет вторичного законодательства. Согласно принятым документам, первые торги электроэнергией в пяти новообразованных сегментах рынка должны стартовать с 1 июля 2019 года.

По закону о рынке электроэнергии соглашение с поставщиком "последней надежды" гарантирует поставки, если потребитель не заключил договор с поставщиком универсальных услуг.

Справка УНИАН. Созданная в 1993 году компания "Укринтерэнерго" (г. Киев) является государственным оператором экспорта электроэнергии из Украины. Компания в разное время осуществляла поставки электроэнергии во все страны, граничащие с Украиной. Также компания занималась импортом электроэнергии из России и угля – из Южно-Африканской Республики.