Беларусь из-за России потеряет до $11 миллиардов - Лукашенко

Президент Беларуси также сказал, что Москва обещала Минску начать переговоры о цене на поставки газа с 2020 года, но пока отказывается это делать.

Потери Беларуси из-за налогового маневра в РФ составят до $10,8 миллиарда до 2024 года, а неспособность стран договориться разрушает их союз, сказал в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко.

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“Разрушается основа нашего союза, в который вы нас зазывали... Шантажировать нас, пытаться наклонить, стать коленом на грудь – бесполезно”, - сказал Лукашенко в Минске на пресс-конференции для российских региональных СМИ, передает Рейтер.

“Если руководство России нас не слышит, я могу задать им один вопрос: “Зачем вы идете на уничтожение Беларуси?”

Ранее Минск оценивал потери своего бюджета из-за налогового маневра в России в 600 миллионов белорусских рублей (около $300 миллионов) в 2019 году.

Лукашенко в пятницу также сказал, что Москва обещала Минску начать переговоры о цене на поставки газа с 2020 года, но пока отказывается это делать.

В 2019 году РФ будет поставлять газ Беларуси по цене $127 за 1.000 кубометров.