Лукашенко похвастался низкой ценой на российский газ - $134

Входная цена на газ для Беларуси в 2015 году составляет $134 за 1 тыс. куб.м. Об этом сегодня заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время открытого диалога с журналистами, передает БЕЛТА.

"У нас на границе какая цена за газ? $134. Нигде больше такой цены нет благодаря тому, что мы давно с Россией выстраивали этот рынок. Там и уступки, и "Белтрансгаз", который мы продавали, и транзит нефти, и транзит газа", - сказал президент Беларуси.

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Лукашенко затронул и тему поставок нефти из России. "Мы все-таки решили проблему... Нефть практически беспошлинно шла на внутренних условиях России. Для нашего потребления мы получали нефть дешевле", - сказал он.

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Президент обратил внимание, что цена нефти уже после транзита по Беларуси в два раза выше.

"Поэтому нам грешно сегодня говорить о том, что у нас плохо. Но это еще не то, что должно было быть в Таможенном союзе, а сейчас - в ЕАЭС. Мы к этому будем идти", - подчеркнул Лукашенко.