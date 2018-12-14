Минэкономразвития предложило перейти на формульные закупки газа на тендерах

Министерство предложило подход, который обеспечит объективное определение для корректировки цены – заключение дополнительных соглашений.

Министерство экономического развития и торговли разработало рекомендации по изменению цены на газ в публичных закупках после заключения договора с победителем тендера.

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Об этом сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова.

"Публичные закупки природного газа в условиях значительного колебания цен вызывают много вопросов и обращений от заказчиков и участников рынка. Традиционный механизм изменения договорной цены в дополнительных соглашениях довольно часто приводит к ценовому демпингу непосредственно при подаче заявки на тендере и непрозрачным изменениям цены на дальнейшие поставки природного газа", – цитирует пресс-служба Нефедова.

По словам замминистра, для решения проблемы министерство предложило подход, который обеспечит объективное определение для корректировки цены – заключение дополнительных соглашений. При этом определение новой цены может быть урегулировано с помощью формулы, которая будет учитывать колебания курса гривни относительно валюты и цены на европейских хабах.

В частности, Минэкономразвития рекомендует заказчикам при осуществлении закупки природного газа указывать порядок изменения существенных условий в проекте договора и договоре о закупке с использованием механизма ценообразования на природный газ в виде предложенной формулы.

При определении цены на газ ориентиром для закупщиков могут служить биржевые цены на международных хабах, на которых закупается газ, поставляемый на украинский рынок, на цену которого также ориентируются поставщики при продаже газа внутренней добычи потребителям.

"Ожидается, что благодаря использованию порядка изменения цены заказчик получит проведение аукциона по реальной цене на газ и прозрачный механизм ее изменения в условиях волатильности рынка", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» с 1 декабря снизило минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 17% по сравнению с ноябрем – до 11,153 тыс. грн с 13,439 тыс. грн за тыс. кубометров, говорится в сообщении компании.