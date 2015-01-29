Shell из-за падения цен сократит инвестиции в нефтедобычу на $15 млрд

Нефтегазовая компания Royal Dutch Shell планирует сократить до 2017 года инвестиции в добычу нефти на $15 млрд, передает «Газета.Ru» со ссылкой на ВВС.

Причиной такого сокращения является падение мировых цен на нефть.

По словам главного исполнительного директора компании Бена Ван Беердена, компания приняла такое решение в целях снижения зависимости от падения цен на нефть. «Мы придерживаемся осторожного подхода», — заявил он.

Ранее стало известно, что Shell выплатит более $80 млн за разлив нефти в Нигерии.

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Как сообщал УНИАН, цены на нефть удерживаются на минимумах 6 лет из-за рекордных запасов в США.