Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на переговоры по газу

Действующий контракт между РФ и Украиной по транзиту газа заканчивается в конце 2019 года. Ранее Владимир Путин заявлял, что транзит топлива через Украину будет сохранен.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович пригласил Россию и Украину на трехсторонние переговоры по транзиту газа, которые состоятся в январе.

Об этом он написал в Twitter в субботу, 15 декабря, передает DW.

Марош Шефчович добавил, что на встречу также приглашены представители коммерческих компаний.

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"Важно развивать позитивную динамику, созданную в июле", - написал он.

Первый раунд переговоров о продолжении транзита газа через территорию Украины состоялся в июле этого года. Тогда был намечен круг вопросов, которые должны проработать эксперты, в том числе - расчет долгосрочных потребностей европейских потребителей в газе. Одна из проблем, мешающих переговорам - требование Москвы урегулировать все исковые споры между "Газпромом" и "Нефтегазом" по контрактам с 2009 года до подписания нового договора. Об этом требовании заявил в июле российский президент Владимир Путин.

Действующий контракт по транзиту российского газа через Украину заканчивается в конце 2019 года. В августе на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин заявил, что транзит через Украину будет сохранен.