"Северный поток-2" должен сохранить интересы Украины по транзиту газа из РФ – министр экономики Германии

По словам немецкого министра, один из важных интересов Украины заключается в сохранении существенного уровня транзита газа из России через Украину после 2019 года.

Министр экономики Германии заявляет, что реализация российского газотранспортного проекта "Северный поток-2" может продолжиться с тем, чтобы были соблюдены жизненно важные интересы Украины.

При этом, сказал министр Петер Альтмаер в интервью агентству Reuters, Берлин также ведет переговоры о диверсификации своего энергоснабжения также и за счет сжиженного природного газа, передает Радио Свобода.

По словам министра, один из жизненно важных интересов Украины заключается в том, что и после 2019 года должен сохраниться существенный уровень транзита газа из России через Украину. "Об этом сейчас ведутся дискуссии", – сказал Альтмаер и добавил, что тонкости этих переговоров очень сложные.

"Мы не уменьшим зависимости от России тем, что подорвем такой проект, как "Северный поток-2", а потом будем получать российский же газ из других трубопроводов", - сказал он.

"О большей энергонезависимость можно говорить только тогда, когда мы, помимо обеспечения долгосрочной поставки газа, также создадим в Германии инфраструктуру для получения сжиженного природного газа", – добавил Альтмаер.

По его словам, сейчас уже ведется выяснение с частными инвесторами возможных мест для объектов такой инфраструктуры.

Агентство напоминает, что транзит российского газа дает сейчас Украине до 3 процентов от ее валового внутреннего продукта.

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Как сообщал УНИАН, 12 декабря Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) единогласно приняла резолюцию с призывом к европейским государствам отказаться от "Северного потока-2".

В документе, в частности, содержится призыв к правительствам европейских государств отказаться от "Северного потока-2" и высказывается поддержка введению санкций в отношении этого газопровода, в соответствии с частью 232 "Закона о противодействии противникам Америки через санкции".

В резолюции также отмечается, что "Северный поток-2" является шагом в обратном направлении относительно обеспечения энергетической безопасности Европы и интересов США, и содержится настойчивый призыв к президенту США использовать все имеющиеся инструментарии, чтобы поддержать энергетическую безопасность Европы за политику уменьшения ее зависимости от российских энергоносителей.

Справка УНИАН. Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2".