Запасы газа в украинских хранилищах сократились до 15 миллиардов кубов

По состоянию на 15 декабря, украинские газовые хранилища были заполнены на 48%.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с начала сезона отбора (7 ноября) сократились на 12%, или на 2,1 млрд куб. м, - до 15,1 млрд куб. м.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины - госкомпании «Укртрансгаз».

По состоянию 15 декабря, запасы газа в ПХГ составляли 15,097 млрд куб. м, что на 2,2% меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (15,44 млрд куб. м).

В частности, по данным компании, 15 декабря из хранилищ было отобрано 66,7 млн куб. м газа.

Отмечается, что по состоянию на 15 декабря украинские газовые хранилища были заполнены на 48%.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор для нужд отопительного сезона.

Украина к началу отопительного сезона 2018-2019 годов накопила в ПХГ 17,2 млрд кубометров газа, что является рекордным показателем за последние шесть лет.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны Европейского Союза, а также импортируется в Украину из стран ЕС.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».