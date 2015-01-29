Завтра в Киев прибудут международные эксперты для мониторинга транзита газа в ЕС

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин на встрече с председателями дипломатических представительств Польши, Словакии, Чехии, Венгрии, ФРГ и Европейского Союза, сообщается на правительственном портале.

Демчишин отметил, что украинская сторона в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства перед международными партнерами по бесперебойному транзиту российского газа.

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Кроме того, он озвучил участникам встречи предложение о переносе точек передачи природного газа с западных границ Украина-Европа на границу Украины с Россией. Таким образом можно будет избежать любых манипуляций со стороны России, а европейские газовые компании смогут заключать соглашения о транзите непосредственно с украинской стороной.

«Европа сможет сама выбирать транзитную территорию, будет конкуренция маршрутов», - отметил министр.

Он заверил участников встречи, что украинской стороной также в полном объеме обеспечивается надежный и бесперебойный транзит нефти через систему нефтепроводов «Дружба» в направлении Венгрии, Словакии и Чехии, и отметил важность использования мощностей нефтепровода «Одесса-Броды» и системы «Дружба» для поставок на европейский рынок разных сортов нефти.

Относительно переговоров с Россией о «летнем пакете» по газу Демчишин сказал, что общемировые тенденции на энергетических рынках, сезонность и поддержка со стороны Евросоюза однозначно будут способствовать усилению переговорных позиций Украины в вопросе определения новой цены на российский газ.

Ранее УНИАН сообщал, что по мнению Еврокомиссии, планы Москвы построить "Турецкий поток" в обход Украины не сработают.

Также сообщалось, что транзит российского газа через территорию Украины в страны Европы в январе-ноябре 2014 года сократился на 25%, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, до 58 млрд куб. м.

Объем газа, который транспортировался через Украину в европейские страны, по итогам 2013 года увеличился на 3,2% по сравнению с 2012 годом - до 86,1 млрд куб. м.

В 2012 году транзит российского газа через территорию Украины составлял 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя 2011 года.

Согласно контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа.

В октябре 2014 года НАК «Нафтогаз Украины» обратилась в Стокгольмский арбитраж для пересмотра контракта на транзит газа с российским «Газпромом», а также компенсации за недостаточные объемы его прокачки через Украину.