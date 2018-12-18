Кабмин передал Минфину контроль над "Укрэнерго"
Кабинет министров Украины передал контроль над госкомпанией-оператором объединенной энергосистемы "Укрэнерго" от Министерства энергетики и угольной промышленности к Министерству финансов.
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Соответствующее постановление от 14 ноября опубликовано на сайте правительства.
"Передать целостный имущественный комплекс государственного предприятия "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" из сферы управления Министерства энергетики и угольной промышленности в сферу управления Министерства финансов", - сказано в документе.
Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. "Укрэнерго" является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.