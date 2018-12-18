Энергосообщество Украины просит Раду принять законопроект о "зеленых аукционах"

По словам главы Госэнергоэффективности, принятие законопроекта о "зеленых аукционах" откроет для проектов "зеленой энергетики" новый поток кредитов от международных организаций.

Представители энергетического сообщества Украины подписали и направили в парламент письмо, в котором просят депутатов всех фракций незамедлительно проголосовать за проект закона №8449, запускающий механизм «зеленых аукционов» в Украине с 2020 года.

Как сообщил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук на пресс-конференции 17 декабря, законопроект №8449 является комплексным и предполагает внедрение лучших европейских практик в сфере «зеленого» тарифообразования.

«Этот комплексный законопроект даст возможность стимулировать стабильное развитие зеленой энергетики. Законопроект поставлен на голосование в парламенте в четверг (20 декабря), и мы надеемся, что он будет проголосован. С помощью этого проекта мы запустим систему аукционов с 2020 года для проектов солнечной энергетики от 10 МВт и для ветроэнергетики – от 20 МВт», - отметил Сергей Савчук.

По его словам, принятие законопроекта о «зеленых аукционах» откроет для проектов «зеленой энергетики» новый поток кредитов от международных организаций.

«Разговаривая с партнерами - ЕБРР, Укргазбанком, мы слышали, что с принятием законодательства будет поток кредитов для новых проектов. Так что я призываю голосовать за этот важный законопроект», - подчеркнул глава Госэнергоэффективности.

В то же время, о важности новых и понятных правил на рынке с принятием законопроекта №8449 сообщил и глава Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков. «Всех интересует, что будет с законодательством, это интересует и инвесторов, и международные банки. Главное – сохранить инвестиционный климат, но без нового законодательства мы не сможем привлекать инвесторов», - отметил Андрей Конеченков.

Ярослав Петров, сопредседатель комитета топлива и энергетики Европейской Бизнес Ассоциации, партнер юридической фирмы Asters, во время пресс-конференции сообщил, что затягивание с принятием законопроекта №8449 может привести к полной остановке инвестирования в новые энергопроекты в Украине.

«Если законопроект не будет принят, то не будет у нас новых инвестпроектов, ведь после 2020 года сложно будет найти компании, готовые делать девелопмент таких проектов. А этот законопроект предусматривает 20 лет поддержки для инвесторов. Украина выбрала дорогу Евроинтеграции. Но «зеленый» тариф – это только начало, после чего необходимо переходить к «зеленым аукционам», - отметил Ярослав Петров.

Сопредседатель комитета топлива и энергетики Европейской Бизнес Ассоциации Максим Сысоев подчеркнул, что Европейская Бизнес Ассоциация много работала над указанным законопроектом, который является компромиссом между бизнесом, инвесторами и государством, и Ассоциация сегодня просит парламент проголосовать за законопроект.

«Наша Ассоциация просит парламент как можно скорее принять законопроект, ведь неопределенность создает проблемы для инвесторов, невозможно двигаться к новым проектам или привлекать кредиты. На этой неделе нужно принять законопроект в первом чтении, затем будет небольшая доработка и принятие закона в целом в начале 2019года», - отметил Максим Сысоев.

Как ранее сообщалось, Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности на заседании 4 декабря проголосовал за внесение на рассмотрение парламента законопроекта №8449. Данным законопроектом предусмотрено внедрение «зеленых» аукционов с 1 января 2020 года (после запуска нового рынка электроэнергии), а пилотные аукционы состоятся уже в 2019 году. Комитет также принял решение о снижении зеленых тарифов с 2020 года для солнечных электростанций на 25%, для ветровых станций на 10%, чтобы уменьшить затраты потребителей на покупку электроэнергии.