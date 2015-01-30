Министр финансов РФ: от падения цен на нефть страна потеряла $150 млрд

Россия потеряла в 2014 году 200 млрд долларов из-за падения цен на нефть и санкций, передает агентство Bloomberg заявление телеканалу CNBC министра финансов Антона Силуанова.

Министр отметил, что 40-50 млрд долларов из 200 млрд страна потеряла из-за санкций.

Как пишет Прайм, с начала лета 2014 года нефтяные котировки снизились более чем в два раза. Аналитики связывают резкое снижение стоимости "черного золота" с переизбытком сырья на рынке. Решение стран ОПЕК от 27 ноября сохранить квоту на добычу нефти на уровне 30 млн баррелей в день усилило обвал цен.

Правительство РФ на этой неделе обнародовало антикризисный план, который нацелен на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в период наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры.