Цены на нефть снижаются

Цены на нефть Brent снижаются, и аналитики не ожидают возобновления роста, учитывая высокий объем добычи и сокращение операционных расходов производителями, передает Рейтер.

Сегодня утром фьючерсы на Brent подешевели на $0,03 до $49,10 за баррель, а фьючерсы на WTI подорожали на $0,13 до $44,66.

Поддержку рынку дали новые требования к коммерческим запасам нефти в Китае, которые должны стимулировать импорт в ближайшем будущем. Власти Китая потребуют от нефтепереработчиков держать 15-дневные запасы нефти. Хотя эти нормативы будут вступать в силу постепенно в течение одного-трех лет, многие НПЗ воспользуются низкими ценами для создания запасов, говорят трейдеры.

В остальном спрос на нефть останется слабым, в то время как производители пытаются приспособиться к низким ценам, прогнозируют аналитики.

"Добровольное снижение поставок на рынки сырья кажется все менее вероятным. Падение валютных курсов и себестоимости энергоносителей позволит многим производителям энергоносителей и другого сырья пережить спад потребления", - говорится в отчете ANZ.

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С начала года колебания цен на Brent стали менее выраженными: индекс волатильности для контрактов с поставкой в следующем месяце снизился до минимальной с 2009 года отметки чуть выше 53 пунктов с 65 пунктов в начале года.