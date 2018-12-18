В энергоэффективность в 2019 году могут инвестировать до 14 миллиардов – премьер

В следующем году бюджет Фонда энергоэффективности составит около 7 миллиардов гривень.

Инвестиции в мероприятия по энергомодернизации жилищного фонда в 2019 году могут достигнуть 14 миллиардов гривень, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.

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По его словам, в следующем году бюджет Фонда энергоэффективности составит около 7 миллиардов гривень, что совместно с другими средствами, в частности, местных бюджетов, позволит направить на энергомодернизацию около 14 миллиардов гривень.

"Мы рассчитываем, что Фонд энергоэффективности будет оперировать около 7 миллиардов гривень, которые будут направлены на модернизацию жилищного фонда, ОСМД. Сюда мы также привлекаем еще половину ресурса – это местные бюджеты и сами заемщики. Фактически, инвестиции в энергоэффективность могут достигнуть 14 миллиардов гривень", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в начале июня 2017 года Верховная Рада приняла закон о создании в Украине Фонда энергоэффективности, целью которого является предоставление финансовой и технической помощи для энергомодернизации жилого фонда Украины. Часть средств для работы Фонда предоставляется международными донорами - правительством Германии и Европейской комиссией.

В госбюджете на 2018 год было предусмотрено, что общий объем инвестиций в программы по энергоэффективности составит 1,6 миллиарда гривень.