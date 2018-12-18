цей матеріал доступний українською

В ЕС надеются на возобновление газовых переговоров Киева, Брюсселя и Москвы

12:54, 18 декабря 2018
Энергетика
202 1
Шефчович надеется, что переговоры ЕС, Украины и России по газу пройдут уже в январе / фото УНИАН

Вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам Энергетического сообщества Марош Шефчович надеется на возобновление в январе трехсторонних переговоров между Украиной, ЕС и Россией по вопросам газа.

Читайте такжеЕврокомиссия пригласила Россию и Украину на переговоры по газу

Об этом он написал в своем Twitter по итогам встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

"Важно, чтобы трехсторонние газовые переговоры возобновились в январе на политическом уровне", - написал он.

Также он приветствовал достигнутый Украиной прогресс в создании Фонда энергоэффективности.

Как сообщал УНИАН, действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

17 июля завершилась первая встреча по газовым вопросам в трехстороннем формате между ЕС, Украиной и Россией, на которой стороны обменялись мнениями по новому контракту на транзит с 2020 года и договорились продолжить переговоры осенью.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #транзит газа#транзит через Украину#Гройсман Шефчович