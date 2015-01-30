Минэкономики РФ понизило прогноз цен на нефть в этом году с $80 до $50

Уточненный макропрогноз развития экономики РФ на 2015 год рассчитан из цены нефти $50 за баррель.

Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, передает ТАСС.

По его словам, министерство подготовило уточненный прогноз макроэкономического развития на 2015 год, а также менее детальные сценарные расчеты на 2016-2017 годы.

Улюкаев добавил, что прогноз цены нефти в $50 за баррель может показаться избыточно консервативным; если взять консенсус прогнозы инвестбанков и аналитиков, то они примерно на $10 выше. "И так, примерно, "десять плюс сохраняется на 2016-2017 годы, где у нас пока только сценарные расчеты".

Предыдущий прогноз предполагал среднегодовую цену на нефть в размере $80 и снижение ВВП на 0,8%, а при $60 за баррель Улюкаев раньше ждал падения экономики РФ на три процента.

Как сообщал УНИАН, по подсчетам министра финансов РФ, страна потеряла в 2014 году 150 млрд долларов из-за падения цен на нефть.

С начала лета 2014 года нефтяные котировки снизились более чем в два раза. Аналитики связывают резкое снижение стоимости "черного золота" с переизбытком сырья на рынке.

Решение стран ОПЕК от 27 ноября сохранить квоту на добычу нефти на уровне 30 млн баррелей в день усилило обвал цен.

Правительство РФ на этой неделе обнародовало антикризисный план.