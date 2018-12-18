АМКУ в очередной раз перенес рассмотрение дела о монополизме компании Ахметова

Антимонопольный комитет перенес принятие решения на 17 января.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) перенес рассмотрение результатов четырехлетнего расследования о нарушении компаниями, входящими в энергохолдинг ДТЭК, принадлежащий бизнесмену Ринату Ахметову, законодательства о защите экономической конкуренции на 17 января.

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Об этом на своей странице в Facebook написал глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

«После сегодняшних бурных обсуждений по делу группы компаний ДТЭК Антимонопольный комитет перенес принятие решения на 17 января», - написал он.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году АМКУ под давлением общественности приступил к расследованию злоупотребления монопольным положением на энергетическом рынке группой компаний ДТЭК.

Тогда же, в 2015 году, тогдашний министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин неоднократно обвинял ДТЭК в монополизме на рынке тепловой генерации. Однако вскоре все претензии к ДТЭК прекратились.

Позже гендиректор холдинга Максим Тимченко в интервью СМИ сообщил, что часть выпущенных в 2013 году еврооблигаций ДТЭК выкупила приближенная к президенту Петру Порошенко компания ICU, руководителем которой ранее была Валерия Гонтарева и в которой ранее работал Владимир Демчишин и Дмитрий Вовк, бывший глава Национальной комиссий, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Кроме того, из всех видов генерации именно тепловая находится в привилегированном положении благодаря введенной в марте 2016 года формуле "Роттердам+".

В середине августа 2018 года глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что продление действия формулы "Роттердам+" еще на год принесет дополнительно для энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова 10 миллиардов гривень. Часть из этих денег уйдет и на выплату обладателям евробондов.

В августе 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало уголовное производство, в рамках которого подозреваются глава и члены бывшего состава НКРЭКУ, которые, действуя в интересах генерирующих компаний-операторов теплоэлектростанций, при формировании оптовой рыночной цены необоснованно включили в нее формулу, которая завышает стоимость энергетического угля в тарифах на электроэнергию (формула "Роттердам+"). Согласно позиции НАБУ, такие действия НКРЭКУ привели к тому, что генерирующие компании-операторы ТЭС получили сверхприбыли, а потребители электроэнергии понесли безосновательные расходы.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», акционером которой является бизнесмен Ринат Ахметов.