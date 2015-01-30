Ирак принял новый вариант бюджета из-за падения цен на нефть

Парламент Ирака одобрил новый вариант бюджета на 2015 год, исходя из цены на нефть в 56 долларов за баррель против ранее ожидаемых 70 долларов за баррель, пишет Прайм со ссылкой на Рейтер.

Бюджет, одобренный в объеме 119 триллионов динар (105 миллиардов долларов), также закрепляет финансовую договоренность между Багдадом и Курдистаном, согласно которой курды будут экспортировать 300 тысяч баррелей нефти в день из Киркука и 250 тысяч баррелей в сутки со своих собственных месторождений в обмен на 17-процентную долю в бюджете.

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В середине ноября Багдад и Эрбиль достигли соглашения по продаже курдской нефти. Иракский Курдистан направляет в центральную казну доходы от продажи порядка 150 тысяч баррелей нефти в день, что составляет примерно половину от общих объемов производства. В ответ на это Багдад разморозил часть счетов автономии на 500 миллионов долларов.

Противники такого решения оценили размер доли Курдистана несправедливым. "У этого соглашения нет правового оформления или конституционного регулирования. Похоже, что некоторые политические блоки ... ограбили иракский народ ", - сказал член парламента страны Кадхим аль-Саиди.

В середине января министр нефти Ирака Адиль Абд аль-Махди заявил, что после соглашения с Курдистаном добыча нефти в стране достигнет четырех миллионов баррелей в день. Ранее министр природных ресурсов регионального правительства Курдистана Ашти Хаврами сообщил, что в 2015 году трубопроводный экспорт иракской и курдской нефти в Турцию может достигнуть 800 тысяч баррелей в день. В Турцию нефть из курдской автономии Ирака поступает через трубопровод и загружается на танкеры в порту Джейхан на Средиземном море.

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В настоящее время Ирак, который занимает пятое место в мире по величине запасов нефти, восстанавливает свою энергетику после десятилетий войн и экономических санкций. Страна экспортировала 2,94 миллиона баррелей в день в декабре, что является максимумом с 1980 года.