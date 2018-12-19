Мировые цены на нефть упали до годового минимума

Нефтяные котировки падали два дня подряд, больше всего дешевела WTI — почти на 8%. Нефть Brent упала в цене за день почти на 6%.

Баррель нефти североморской марки Brent продолжил во вторник терять в цене, около полуночи цены упали до отметки $55,91 — до уровня октября 2017 года. С начала дня падение цен составило почти 6%.

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Торги в понедельник завершились на отметке $59,61 и стартовали во вторник на уровне $58,75. Котировки WTI снизились почти на 8% (колебались на уровне 7,95–7,97%). Нефть этой марки торгуется на отметке примерно $46,2, сообщает РБК.

Как пишет Рейтер, цены на нефть восстановились в среду после падения в течение трех предыдущих сессий на фоне признаков стабилизации фондовых рынков, хотя опасения об избытке сырья и замедлении роста глобальной экономики продолжили оказывать давление на котировки.

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,8 процента до $56,70 за баррель. Фьючерсы на американский сорт нефти WTI торговались на отметке $46,48 за баррель, на 0,5 процента выше предыдущего закрытия.

Индекс S&P 500 завершил торги вторника небольшим ростом, а Dow Jones прибавил 0,35 процента, прервав череду снижений.