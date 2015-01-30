Украина увеличила импорт газа из ЕС до рекордных объемов

Украина 29 января импортировала из стран Евросоюза 44,647 млн куб. м газа, достигнув очередного рекорда после увеличения 25 января суточных поставок «голубого топлива» из Словакии.

Об этом свидетельствуют данные операторов газотранспортных систем Венгрии и Словакии.

По данным словацкой Eustream, суточный импорт газа в Украину 29 января составил 41,411 млн кубометров.

Читайте такжеЭксперт: Теперь «Газпром» должен просить Украину купить газ По данным венгерской FGSZ, суточный импорт газа в Украину 29 января составил 3,236 млн куб. м, при технической возможности в 16 млн куб. м.

Как сообщал УНИАН, Украина с 25 января увеличила импорт природного газа из Евросоюза на 30% - до 42,7 млн куб. м в сутки.

В 2014 году импорт газа из Российской Федерации сократился по сравнению с 2013 годом на 44% - до 14,5 млрд кубометров, из ЕС – вырос вдвое, до 5,1 млрд кубометров.