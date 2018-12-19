Wexler Group займется добычей и переработкой нефти

11:45, 19 декабря 2018
Энергетика
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НК
Иллюстрация REUTERS

Об этом в интервью LB.ua заявил собственник группы Петро Белз.

«Производство нефтепродуктов – следующий этап развития бизнеса нашей группы. Мы будем инвестировать в добычу нефти и последующую переработку», заявил Белз. 

По его словам, вопрос собственной добычи возник после принятия решения о производстве, так как переработка импортной нефти не увеличит топливную стабильность украинского рынка – «На сегодня  я не вижу смысла перерабатывать импортную нефть. Какая разница, что импортировать, - мы уже импортируем готовый продукт. Это не добавит стране независимости», отметил Петро Белз. 

Wexler  Group является одним из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов в Украине. Группа объединяет такие предприятия, как «Анвитрейд», «Яуснь Транс 27», «Терминал Ойл», «OPTIMUS-LPG», «OptimusOil» и другие.

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