Wexler Group займется добычей и переработкой нефти

Wexler Group будет заниматься не только трейдингом, но и добычей и переработкой нефти.

Об этом в интервью LB.ua заявил собственник группы Петро Белз.

«Производство нефтепродуктов – следующий этап развития бизнеса нашей группы. Мы будем инвестировать в добычу нефти и последующую переработку», заявил Белз.

По его словам, вопрос собственной добычи возник после принятия решения о производстве, так как переработка импортной нефти не увеличит топливную стабильность украинского рынка – «На сегодня я не вижу смысла перерабатывать импортную нефть. Какая разница, что импортировать, - мы уже импортируем готовый продукт. Это не добавит стране независимости», отметил Петро Белз.

Wexler Group является одним из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов в Украине. Группа объединяет такие предприятия, как «Анвитрейд», «Яуснь Транс 27», «Терминал Ойл», «OPTIMUS-LPG», «OptimusOil» и другие.