«Укртранснафта» предупредила об угрозе остановки транспортировки нефти

Компания получила предупреждение от нескольких операторов систем распределения о прекращении распределения электрической энергии с 1 января 2019 года в связи с отсутствием договора на поставку электроэнергии.

Оператор нефтетранспортной системы Украины - государственная компания «Укртранснафта» призвала руководство страны безотлагательно принять решение по обеспечению непрерывного электроснабжения объектов нефтетранспортной системы Украины и ее постоянной работы с января 2019 года.

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Об этом говорится в обращении и.о. генерального директора «Укртранснафты» Андрея Пасишныка к СНБО, правительству, Минэнергоугля, НКРЭКУ и «Нафтогазу».

Сообщается, что согласно Закону «О рынке электрической энергии», компания должна была выбрать себе электропоставщика и заключить с ним договор о поставках электроэнергии до 11 декабря, однако операторы систем распределения получили соответствующие лицензии только во второй половине ноября 2018 года и разместили публичные коммерческие предложения и формы договоров только в декабре 2018 года.

Более того, отмечается, что по состоянию на 18 декабря Кабинет министров Украины не определил поставщика «последней надежды», который должен осуществлять поставки в случае неизбрания «Укртранснафтой» нового электропоставщика.

«Отсутствие своевременных актов и документов регулятора рынка электрической энергии (с учетом продолжительности процедур закупок в соответствии с Законом Украины «О публичных закупках», заключение договора занимает ориентировочно 2-3 месяца) сделало невозможным своевременное заключение компанией соответствующих договоров на поставку электроэнергии с 01.01.2019 года как по свободным ценам, так и с поставщиком «последней надежды», - сказано в сообщении.

Отмечается, что во второй декаде декабря 2018 года «Укртранснафта» получила предупреждение от нескольких операторов систем распределения о прекращении распределения электрической энергии с 1 января 2019 года в связи с отсутствием договора на поставку электроэнергии в 2019 году.

«Данная ситуация приведет к полной остановке насосных агрегатов, и, соответственно, полной остановке транспортировки нефти с 1 января 2019 года, и ставит под угрозу выполнение обязательств компании по транспортировке нефти как европейским потребителям, так и отечественным нефтеперерабатывающим предприятиям, обеспечение безопасности производственного процесса, может привести к возникновению аварийных и чрезвычайных ситуаций в нефтетранспортной системе Украины», - сказано в сообщении.

Отмечается, что с аналогичной ситуацией столкнулся и оператор газотранспортной системы Украины «Укртрансгаз».

«Учитывая вышеизложенное, с целью предотвращения негативных последствий необходимо безотлагательное принятие решений и регуляторных актов по обеспечению непрерывного электроснабжения объектов нефтетранспортной системы Украины и ее постоянной работы с января 2019 года», - сказано в обращении.

Как сообщал УНИАН, НКРЭКУ установила на 2019 год тариф для поставщика электроэнергии «последней надежды» на уровне 486,06 грн/МВт-ч (без НДС). Поставщиком «последней надежды» правительство определило компанию «Укринтерэнерго».

В середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон «О рынке электроэнергии». По словам одного из авторов документа, народного депутата Льва Пидлисецкого, этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность, и выведет с рынка неэффективную генерацию. Внедрение нового рынка электроэнергии также позволит населению выбирать разных поставщиков электроэнергии.

Для запуска новой модели рынка в середине марта 2018 году НКРЭКУ приняла пакет вторичного законодательства. Согласно принятым документам, первые торги электроэнергией в пяти новообразованных сегментах рынка должны стартовать с 1 июля 2019 года.

По закону о рынке электроэнергии, соглашение с поставщиком «последней надежды» гарантирует поставки, если потребитель не заключил договор с поставщиком универсальных услуг.

Справка УНИАН. По итогам 2017 года «Укртранснафта» транспортировала 16 млн тонн нефти, что на 5,3% больше показателя за 2016 год. План на 2018 год составляет 17,7 млн тонн.

Компания «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.