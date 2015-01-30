Barclays прогнозирует падения цен на нефть во втором квартале до $40

Barclays Capital понизил прогноз средней стоимости нефти в 2015 году с $72 до $44 за баррель, сообщается в обзоре инвестбанка, пишут «Ведомости».

Более того, теперь аналитики Barclays Capital ожидают, что во II квартале текущего года нефтяные котировки могут упасть до $40 за баррель.

Восстановления цен на нефть эксперты ожидают не ранее 2016 года, когда, как они считают, в среднем по году нефть будет стоить порядка $60 за баррель.

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Мартовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к середине дня подорожали на $0,51 (1,04%) — до $49,64 за баррель, сообщает Bloomberg.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,55 (1,24%) — до $45,08 за баррель.

С начала января Brent подешевела на 13%, WTI — на 15%.