Компании друзей Путина претендуют на строительство газопровода в Китай

«Стройтрансгаз» российского бизнесмена Геннадия Тимченко и «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга прошли предквалификацию и вошли в список 15 потенциальных участников тендера на строительство газопровода «Сила Сибири», сообщает РБК.

Как указано в материалах «Газпрома», потенциальными участниками тендера стали также компании «СТГ-АвтоТранс», «АПС-Запад», «Аргус Подводстрой», «ЕВРАКОР», «АПС-Север», «Аргус Спец Монтаж», «Аргус Свар Монтаж», «АПС-Восток», «Спецгазавтотранс», «Иркутскнефтегазстрой», «Предприятие буровых работ», «Сибмост» и «СпецМонтажПроект».

По газопроводу «Сила Сибири», протяженность которого должна составить почти 4 тыс. км, планируется транспортировка газа с 2020 года из Якутии и Иркутской области в другие российские регионы и Китай.

Читайте такжеBloomberg: Друзья Путина зарабатывают миллиарды на сделках, пока российская экономика балансирует на граниРанее стало известно, что «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга официально стал генподрядчиком строительства моста через Керченский пролив, а «Стройтрансгаз» Тимченко выиграл подряд на выполнение работ в рамках проекта «Южный коридор».