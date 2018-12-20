Цена на нефть рухнула до минимумов за год

На рынок надавили новости из США и прогнозы на 2019 год.

Нефтяной рынок резко снижается на азиатских торгах, при этом цены на эталонные сорта Brent и WTI остаются у минимумов более чем за год. Снижение котировок происходит на фоне заседания ФРС, по результатам которого в США повысилась базовая процентная ставка.

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Об этом сообщает Сегодня.ua.

Так, цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 по киевскому времени уменьшилась до 56,38 доллара за баррель. Ранее цена Brent побила антирекорд за 15 месяцев.

Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени до 47,14 доллара за баррель. Накануне, 19 декабря, завершились торги январским фьючерсом на WTI, который в последний день подорожал на 2,1%, до 47,2 доллара за баррель.

Как известно, ФРС США по итогам декабрьского заседания подняла базовую процентную ставку в четвертый раз в этом году, как и ожидалось. Однако прогнозы на 2019 год пересмотрены в сторону ухудшения: оценки роста ВВП и потребительских цен снижены, и американский ЦБ теперь ожидает два повышения ставки вместо трех.

При этом, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 14 декабря, сократились всего на 497 тысяч баррелей. При этом запасы бензина выросли на 1,77 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов упали на 4,24 миллиона баррелей.

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Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти в США на 3 миллиона баррелей, увеличение запасов бензина на 2,6 миллиона баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 900 тысяч баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на минувшей неделе подскочили на 1,09 миллиона баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 11,6 миллиона баррелей в сутки. Нефтяной импорт повысился на 30 тысяч баррелей в сутки, до 7,42 миллиона баррелей в сутки, экспорт увеличился на 51 тысячу баррелей в сутки, до 2,325 миллиона баррелей в сутки.

Напомним, 7 декабря члены ОПЕК и государства, которые не входят в картель, пришли к заключению о снижении объемов добычи нефти. Ранее Россия отказывалась от предложения Саудовской Аравии сократить добычу на 1-1,2 миллиона баррелей в сутки.

Однако в итоге участники встречи договорились уменьшить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки – 800 тысяч придется на страны ОПЕК и 400 на все остальные. Таким образом, каждая страна ОПЕК обязуется уменьшить нефтедобычу на 3%.