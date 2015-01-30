Критика украинской атомной энергетики призвана нарушить планы по диверсификации поставок ядерного топлива – Госатомрегулирования

Безосновательная критика работы украинской атомной энергетики, которая звучит во время митингов активистов и в различных публикациях отечественных и зарубежных СМИ, призвана нарушить планы по диверсификации поставок ядерного топлива в страну, считает председатель Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины Сергей Божко.

В пятницу, 30 января, в 12.00 около сотни митингующих собрались под зданием Кабинета министров Украины, требуя прекратить закупки ядерного топлива в Украину, после чего остановить все атомные станции. Также звучали утверждения, якобы на украинских АЭС постоянно происходят аварии, а правительство это скрывает от населения. При этом часть митингующих пытались прорваться через контрольный пункт в здание Кабмина.

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Глава Госатомрегулирования прокомментировал УНИАН сложившуюся ситуацию, назвав ее частью информационной войны против Украины.

«Я считаю, что это не дискредитация «Энергоатома» (оператор всех действующих АЭС в стране – УНИАН), а дискредитация политики Украины в области диверсификации поставок ядерного топлива…. К сожалению, развязана информационная война против Украины, и эти случаи – одни из ее аспектов», – сказал Божко.

По его словам, в СМИ часто появляется информация о небезопасности использования на отечественных АЭС ядерного топлива американско-японской компании Westinghouse вместе с российским топливом компании ТВЭЛ, однако, подчеркнул Божко, использование топлива нескольких производителей является общемировой практикой.

Глава Госатомрегулирования предположил, что такие информационные кампании могут организовывать российские производители ядерного топлива, чтобы не допустить уменьшения поставок их топлива на украинские АЭС, в то время как «Энергоатом» активно развивает сотрудничество с Westinghouse.

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«Если мы переходим на топливо Westinghouse, то доход, который теряет Россия, огромный», – отметил Божко.

При этом он привел пример неправдивой информации, когда в декабре прошлого года на Запорожской АЭС произошла техническая неполадка, не связанная с работой энергоблоков.

По словам Божко, информагентство Lifenews подделало украинский документ, в котором указывается радиационный фон на Запорожской АЭС, показав превышение нормы в 16-18 раз, тогда как на самом деле этот показатель был в районе 12-15 микрорентгенов в час при норме 120 мкР/ч.

«Служба чрезвычайных ситуаций отреагировала на это очень бурно, показала справку, где написано настоящее значение. Мы видим, какими методами пользуются средства массовой информации, поэтому с некоторыми фейковыми мы просто работать не будем», – сказал глава Госатомрегулирования.

Он также сообщил, что в прошлом году на атомных станциях Украины было зафиксировано 10 незначительных нарушений, которые по международной шкале ядерных и радиологических аварий и инцидентов INES были ниже значения «0», тогда как авария на Чернобыльской АЭС по этой шкале приравнивается к наивысшему значению «7».

Божко подчеркнул, что скрыть какие-либо нарушения или сбои в работе АЭС невозможно, поскольку все контролируют международные организации, а о состояние станций информируется МАГАТЭ. При этом он добавил, что общественность может самостоятельно следить за радиационным фоном и безопасностью работы украинской атомной энергетики на сайтах станций, «Энергоатома» и Госатомрегулирования.

Как сообщал УНИАН, в начале января Госатомрегулирования заявило, что внедрение новой модификации ядерного топлива компании Westinghouse, которое находится в опытной эксплуатации на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС, осуществляется без замечаний.

При этом ранее МИД России выступал с критикой внедрения ядерного топлива компанией Westinghouse на украинских АЭС, львиную долю которых снабжает топливом российская компания «ТВЭЛ». По мнению российского МИДа, эксплуатация американского ядерного топлива на АЭС Украины, построенных по российским технологиям, несет угрозу безопасности и здоровью граждан Украины и европейских стран.

Справка УНИАН. В Украине действует 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками. Функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех атомных электростанций страны, возложены на госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», которое является крупнейшим производителем электроэнергии в Украине.