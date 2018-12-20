Двух чиновников «Укргазвыдобування» задержали за получение откатов на 17 миллионов

Должностные лица госкомпании наладили схему получения 10% отката за госзаказ.

Сотрудники Генеральной прокуратуры задержали двух должностных лиц крупнейшей государственной газодобывающей компании «Укргазвыдобування» по подозрению в незаконном обогащении на почти 17 млн грн в течение сентября-декабря.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

«Сегодня задержаны двое должностных лиц «Укргазвыдобування», которые наладили схему получения 10% отката за госзаказ. В рамках дела зафиксировано, что за сентябрь-декабрь начальник механико-энергетического департамента «Укргазвыдобування» Микитин и директор по подготовке и транспортировке газа Гордиенко получили 16,840 млн грн. При получении очередного транша в 9 млн гривен злоумышленники задержаны. Попытка выбросить в окно кучи денег не повлияет на ход следствия. Подаренный чиновнику "Лэнд Крузер" тоже учтем», - написал Луценко.

Он также добавил, что дело реализовано отделом «К» СБУ, ГПУ, САП в сотрудничестве с руководителем «Нафтогаза» Андреем Коболевым.

«Укргазвыдобування» в 2017 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2016 годом в 2,6 раза - до 30,5 млрд грн с 11,9 млрд грн. Чистый доход компании за 2017 год увеличился в 1,4 раза – до 75,1 млрд грн.

По итогам 2017 года компания «Укргазвыдобування» увеличила добычу природного газа на 4,8% - до 15,25 млрд куб. м.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет около 70%.

100% акций компании принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».