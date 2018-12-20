Украина тайно продлила контракт на поставку российского ядерного топлива - СМИ

Контракт с россиянами на поставку ядерного топлива на большинство энергоблоков украинских АЭС продлили до 2025 года.

Осенью этого года, уже после принятия политического решения о прекращении действия рамочного Договора о дружбе Украины с РФ, в атмосфере секретности было заключено соглашение с российской компанией "ТВЭЛ", продлевающее контракт на поставку ядерного топлива на большинство энергоблоков украинских АЭС до 2025 года, срок действия которого истекает в 2020 году.

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Об этом пишет ZN.UA.

"Подписание этого документа, а также некоторые другие телодвижения украинской власти в атомной энергетике за последнее полугодие… могут еще надолго закрепить (если не увековечить) доминирование страны-агрессора в стратегической отрасли, дающей Украине 55-60% электроэнергии, и значительно снизить энергетическую безопасность нашего государства", — идет речь в материале.

Подписанное соглашение с россиянами закрепляет за ТВЭЛ до 2025 г. доминирующее положение на украинском рынке (8 реакторов из 15).

Таким образом, в условиях агрессии со стороны РФ у российского ТВЭЛ - 60% поставок топлива для атомных реакторов, в то время как у американской Westinghouse при наличии контрактных обязательств перед украинской стороной обеспечить АЭС топливом в случае прекращения поставок из РФ – 40%, резюмирует издание.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-сентябре 2018 года импортировала тепловыделяющие сборки, которые являются топливом для атомных электростанций, на общую сумму 364,8 млн долл.,

По данным Госстата, за отчетный период в России было закуплено 213,3 тонны ядерного топлива на сумму 243,4 млн долл. (в общей структуре закупок доля российского топлива составила 66,72%), а в Швеции – 176,2 тонны стоимостью 121,4 млн долл. Доля поставок из Швеции составила 33,28%.

В рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины и снижения зависимости от одного источника – российской компании «ТВЭЛ» - госкомпания «Энергоатом» в апреле 2014 года заключила договор с компанией Westinghouse, которая производит топливо на своем заводе в Швеции.

В конце января 2018 года «Энергоатом» и Westinghouse продлили срок действия договора о поставках до 2025 года. На сегодняшний день шведское топливо эксплуатируется на Запорожской и Южно-Украинской АЭС.