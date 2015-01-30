Цены на нефть Brent демонстрируют самое продолжительное снижение в истории

Для фьючерса WTI это станет худшим показателем с 2009 года, для Brent – за всю историю торгов данным контрактом, то есть с 1988 года, передает Апостроф со ссылкой на агентство Bloomberg.

Читайте такжеЦены на нефть снижаются

Мартовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,24 (0,49%) – до $49,37 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на $0,65 (1,46%) – до $45,18 за баррель.

Ранее УНИАН сообщал, что цена нефти ОПЕК снова упала ниже $44.